駁習任期修憲案違反民意 人大代表：現場掌聲熱烈

中國第十三屆全國人大第一次會議昨日召開，習近平步入主席台時全場響起整齊的掌聲。（歐新社）

2018-03-06 11:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國第十三屆全國人大第一次會議昨日召開，受國際矚目的憲法修正案也在同天被正式宣布，會後有外媒隨機採訪與會的人大代表，針對修憲是否背離民意，一名人大代表直言「完全符合人民心願」，更舉「與會者鼓掌非常用力」為例，佐證自己的說法。

根據英媒《BBC》報導，全國人大常委會副會長、十三屆人大會議秘書長王晨，在會場針對憲法修正案進行說明，宣布將「國家主席連續任職不得超過兩屆」從憲法中刪除時，現場有人帶頭鼓掌，大約2秒後其餘代表也開始陸續鼓掌。王晨接著表示，此舉將「有利維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導」，此時現場響起更加整齊的掌聲，且比先前的掌聲更加熱烈。

會後《BBC》隨機訪問12名與會的人大代表，其中來自湖南的王懷軍直稱此修憲案「符合人民心願」、「符合新時代要求」，直言「作為人民群眾的我們非常贊成，非常擁護，因為（修憲案）符合我們的國情」。

王懷軍接著向記者舉出稍早會場內宣布修憲案時，其餘與會者的反應來證明他的說法，稱「你看，剛剛領導提到取消任職期限時，掌聲經久不息」，強調「我也鼓掌了，鼓得非常用力，代表大家都認同這個（指該法案與監察法）應用範圍非常廣、全面、完整」。