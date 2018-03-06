中國狂推「一帶一路」 讓8國陷入經濟困境

中國為了在亞洲、非洲和歐洲等68國推動「一帶一路」，耗資高達8兆美元（約235兆台幣），但卻讓8個國家陷入財務危機。圖為中國國家主席習近平。（路透資料照）

2018-03-06 09:31

〔即時新聞／綜合報導〕中國為了在亞洲、非洲和歐洲等68國推動「一帶一路」，耗資高達8兆美元（約235兆台幣）。但最近有美國媒體報導，中國這項策略居然讓吉布地、吉爾吉斯、寮國、馬爾地夫、蒙古、蒙特內哥羅、巴基斯坦、塔吉克等8個國家，陷入財務危機。

《華爾街日報》報導，中國以21世紀海上絲綢之路為名推動「一帶一路」，貸款給這些國家造橋鋪路和修建港口等基礎建設。但國際智庫「全球發展中心」分析，「一帶一路」已經讓一些國家對中國的依賴和債務日增，其中非洲國家吉布地對中國負債額已佔國內生產毛額（GDP）的91%。前美國財政部官員的莫里斯（Scott Morris）認為，如果這些國家無法償還債務，這些趨勢將使中國宰制國家的經濟。

報導提到，2017年12月斯里蘭卡因償還不出開發漢班托塔港（Hambantota）的10億美元（約293億台幣）貸款，被迫租借港口給中國一間國有企業99年。原本斯里蘭卡只有中國12%的債務，在「一帶一路」推動後，上升到17%左右。

中國開發巴基斯坦的瓜達爾港（Gwadar），讓當地漁民流離失所，引發俾路支省當地居民抗議。當地政府前經濟顧問班嘉里（Kaiser Bengali）估計，港口的收入91%將流向中國，而巴基斯坦當局的收入只有9%。班嘉里說，「沒有人會給免費的錢，中國公司正在獲得巨額減稅，且材料都是從中國購買，所以發展的好處都是被中國所拿走，而不是在當地。」