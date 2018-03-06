萬豪酒店推特為「藏獨」按讚 小編慘遭開除了...

萬豪的關方推特「萬豪禮賞」（Marriott Rewards）帳號又被發現為「藏獨」推文按讚，此舉令萬豪高層不敢大意，直接開除該名按讚員工。（圖擷自網路）

2018-03-06 07:09

〔即時新聞／綜合報導〕國際連鎖酒店萬豪國際集團今年1月，將台灣、香港、澳門及西藏列為「國家」，遭到中國當局抗議；最近萬豪的關方推特「萬豪禮賞」（Marriott Rewards）帳號又被發現為「藏獨」推文按讚，此舉導致萬豪小編當場被開除。

綜合媒體報導，萬豪49歲小編瓊斯（Roy Jones）疑似有用官方帳號為「藏獨」推文按讚，但他澄清對此事不太有印象，他表示自己一晚會審查多達300條推文，想不起來是否曾對「藏獨」推文按過讚，但他承認有可能確實做過。

瓊斯無奈說，「萬萬沒想到，為萬豪集團操作社交媒體帳號這份時薪14美元（約新台幣412元）的工作，會要求他了解全球政治！」現在瓊斯仍逃不過被解聘的命運，1名萬豪總監對他說，按讚這個舉動是錯誤的，但瓊斯堅稱從未受過任何有關中國問題的培訓。

萬豪對此事不願發表評論，該公司亞太區負責人史密斯（Craig Smith）1月份曾發表聲明稱：「今年稍早，我們在中國問題上犯了一些錯誤，表明一些員工對中國的主權和領土完整不了解或不夠認真。這是錯誤的，絕不代表我們公司的意見。」

多位學者對於現今局勢感到憂心，並認為最近事件反映出中國官方對互聯網內容加強監控，加州大學中國互聯網專家蕭強說，「你不只不能在中國國內自由發言，甚至不能在中國以外自由發言。這真的很糟糕。」也有法律專家說，萬豪有權解雇瓊斯，但直接開除而非暫時停職，懲罰相當嚴厲。萬豪似乎是想透過犧牲員工，喚回中國青睞，這凸顯了社會大環境對那些冒犯了中國人情感的人越來越無情。