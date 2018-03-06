川普：可能出席耶路撒冷美使館開幕式

2018-03-06 05:12

〔中央社〕美國總統川普今天在白宮接待以色列總理尼坦雅胡到訪時說，他可能會參加耶路撒冷爭議性美國新大使館的開幕儀式。

麻煩纏身的川普迎接同樣麻煩纏身的尼坦雅胡，宣稱兩國關係「再好不過」，並提出5月訪問以色列的計畫，而這將構成安全和外交上的一大挑戰。

尼坦雅胡在白宮橢圓形辦公室讚揚川普將美國使館遷往耶路撒冷的高度爭議性決定。

川普在被詢及、是否會參加計畫中的使館開幕儀式時說：「可能會，我們會談談這件事。」

川普又說：「如果可以，我會去。我認為以色列十分特別，是個特別的國家，有特別的人民。」