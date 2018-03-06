義大利大選現僵局 民粹領袖、右翼黨魁搶組閣權

44歲的「聯盟黨」黨魁薩爾維尼表示，右翼聯盟獲得37%選票，有組閣的「權利和義務」。（法新社）

2018-03-06 00:23

〔即時新聞／綜合報導〕義大利4日舉行國會大選，正式結果尚未出爐，但反體制的民粹政黨「五星運動」（5-Star Movement）和右翼「聯盟黨」（League）已互相爭奪組閣權。

綜合媒體報導，大選的多數選票已陸續開出，「聯盟黨」和前總理貝魯斯孔尼的「義大利前進黨」等組成的右翼聯盟估獲得37%選票，成為國會最大勢力；「五星運動」贏得3分之1選票，預料將成國會最大單一政黨，因此雙方皆宣稱有權治理義大利。

「聯盟黨」黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）週一在米蘭的記者會上表示，「倫齊（Matteo Renzi，前總理）帶來了不安全和不穩定，而義大利國民選擇奪回國家主控權。」

44歲的薩爾維尼表示，右翼聯盟獲得37%選票，有組閣的「權利和義務」，未來幾小時將和盟黨會談，「致力達成協議」，無論哪一黨得票數最多，都將提名未來總理。他已排除聯盟黨和民粹政黨五星運動合作的可能性，稱他不會組織一個由不同成分組成的「雜菜湯」（minestrone soup）政府。

「這次選舉由五星運動大獲勝利，我們是贏家。」五星運動31歲黨魁迪馬尤（Luigi Di Maio）不久後也召開記者會表示，「深感有責任為義大利組建政府」，他更表示，為取得國會過半席次，五星運動願意「與所有政治勢力」展開對話。這與他們選前表示拒絕聯合組閣的態度相反。

義大利總統馬塔瑞拉（Sergio Mattarella）最終將指派總理候選人，並須經由國會上、下議院通過。馬塔瑞拉將於3月內與政黨領袖展開正式協商。