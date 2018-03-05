東協澳洲峰會17日登場 杜特蒂「事務繁忙」不參加

2018-03-05 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕東南亞國家協會預計於3月17日至18日，在澳洲舉行峰會，澳洲總理滕博爾（Malcolm Turnbull）屆時也將招待東協的10國領袖。但菲律賓總統府今（5）日表示，菲國總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）因事務繁忙，無法參加。

綜合外媒報導，菲國總統府發言人羅奎（Harry Roque Jr.）今日表示，杜特蒂對無法參加本月的東南亞國協-澳洲峰會（ASEAN-Australia summit），感到非常遺憾；菲律賓目前也非常需要杜特蒂留在國內。

羅奎進一步表示，杜特蒂在18日要出席菲國北部碧瑤市（Baguio）的菲律賓軍校畢業典禮。羅奎說：「杜特蒂認為，這是與年輕軍官對話的好機會。」

羅奎也表示，即便無法參加，杜特蒂仍認為該峰會十分重要，因此菲國將派出外交部長凱耶塔諾（Alan Peter Cayetano）出席。

羅奎說：「這項特殊的指派會確保菲律賓，持續與東協、澳洲交流，進而共享相同區域內的利益。」

菲國與澳洲除了經濟方面，在反恐上也有許多共同利益。菲律賓馬拉威市（Marawi）的恐怖份子，在去年5月發起大規模叛亂，菲國政府耗時5個月平定，澳洲政府當時也提供情報支援。

雖然杜特蒂曾因失言，一度讓菲國與澳洲的關係緊張；杜特蒂當時甚至揚言，要與澳洲斷交。但兩國領袖在去年11月舉行雙邊會談，也讓彼此關係有所緩和。