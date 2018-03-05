70多年來僅現蹤數次 南極船隻幸運獲神秘D型殺人鯨伴遊

一艘從南極洲返回南美州的觀光船，幸運的遇到了一群稀有的深海D型殺人鯨。示意圖，圖中為瀕臨滅絕的美國普吉特灣殺人鯨。（美聯社）

2018-03-05 20:11

〔即時新聞／綜合報導〕一艘從南極洲返回南美州的觀光船，在去年12月的早晨6點鐘，極其幸運的遇到了一群稀有的深海D型殺人鯨（type D killer whale，又稱虎鯨），而這種鯨魚在過去的70年來，也僅被目擊數次而已，此次難能可貴的奇遇，也剛好被水下攝影機紀錄了下來。

據《國家地理》報導，此艘搭載著遊客、攝影師、學者的船，在航行途中，於南極州海域遇到了成群結隊的鯨魚圍繞在船隻附近，微微露出魚鰭，蒙大拿州非營利冒險科學家崔尼許（Gregg Treinish）表示：「當時的景象，就像牠們在追逐我們的船，或是在一旁玩耍」。

崔尼許表示，此次能夠目擊純粹是一種運氣，就算特別組成探索小組，也不見得能遇到。因為牠們居住的地方是遠離陸地且較深的海域，而這些海域通常易受暴風侵擾。

D型殺人鯨為1955年才被識別的新品種，當時被發現是因為牠們擱淺在紐西蘭的沙灘上，牠們有著更加圓潤的頭部、背鰭更加尖銳、白色的眼斑比其他鯨魚更小，據信，當天所拍攝的水下畫面，是D型殺人鯨首次被捕捉入鏡。

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