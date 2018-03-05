惡魔的化身？ 迷信村民刺殺極度瀕危蘇門答臘虎

2018-03-05 15:46

〔記者羅綺／綜合報導〕印尼北蘇門答臘省（North Sumatra）巴當納達爾鎮（Batang Natal）週日（4日）上午，村民將一隻蘇門答臘虎殺死，並將其獸皮懸掛在公共會堂的天花板上，因為他們認為老虎是惡魔（變形者）的化身。

綜合媒體報導，當地村長里昂（Lion Muslim Nasution）指出，這隻老虎已經在村莊徘徊一個月，村民雖然知道牠是瀕危動物，但仍迷信的認為牠是惡魔（變形者）的化身。於是趁老虎在高腳屋下熟睡時，以長矛不斷戳刺牠的腹部致死。

北蘇門答臘省自然資源保育局（Natural Resources Conservation Agency）表示，當地居民缺乏保育意識且迷信。幾天前該局曾圖和村民溝通，甚至軍方都曾介入處理，但憾事依舊發生。

保育團體「天蠍基金會」（Scorpion Foundation）主管古努（Gunung Gea）表示：「村民將蘇門答臘虎殺死並將獸皮懸掛示眾是野蠻的行為，當局必須立即處理這起案件」。

蘇門答臘虎是極度瀕危的珍稀物種，根據印尼環境和森林部（Environment and Forestry Ministry）官方估計，蘇門答臘虎僅剩約600隻，數量日益減少。