是否武統？張志軍稱責任在台灣 網友：全世界都笑了

中國國台辦主任張志軍今天表示，兩岸關係緊張責任完全在台灣當局。（資料照）

2018-03-05 14:22

〔即時新聞／綜合報導〕針對外界認為中共可能以「武統」台灣，對此國台辦主任張志軍今天表示，兩岸關係陷入僵局，「責任完全在台灣當局。」有網友對此戲稱，「聽到這句話，全世界的人都笑了。」

張志軍今天在「部長通道」回應主持人提問有關武統台灣問題，他並未明確回應中共是否武統台灣，僅說兩岸的形勢更趨嚴峻複雜，對台工作也面臨更多風險和挑戰。他強調，消極因素阻擋不了兩岸關係向前邁進的步伐，也改變不了兩岸關係和平統一的進程。

張志軍把兩岸關係緊張歸咎給台灣，「兩岸關係陷入政治僵局，責任完全在台灣當局，已多次表明大陸對台的大政方針，不會因為台灣政局的變化而改變，強調只有回到九二共識，兩岸關係上空的烏雲才能被驅散。」

他還強硬表示，台灣若有人錯判形勢、推動台獨分裂，中國有堅定意志和足夠能力，遏止「台獨」分裂，但重申中國對台的大政方針不會因台灣政局而改變，和平統一符合兩岸利益。

針對張志軍說法，有網友戲稱「聽到這句話，全世界的人都笑了。」、「真的很好笑」、「強姦婦女還辯稱會犯罪是因為對方穿太少...呵呵」。