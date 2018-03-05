不敵近30萬負債 美國女子「網紅夢」碎

卡爾維羅夢想成為網紅，時常在IG上分享自己旅遊的照片。（圖擷自Instagram）

2018-03-05 15:24

〔即時新聞／綜合報導〕美國邁阿密一名26歲女子卡爾維羅（Lissette Calveiro）夢想成為IG紅人，為了一圓「網紅夢」，她買很多名牌精品，也到很多高級餐廳吃飯，更去過多處旅遊勝地拍照打卡。沒想到她卻因此負債1萬美元（約台幣29萬元），最後花了14個月才將債務還清。

根據《紐約郵報》報導，卡爾維羅5年前離開邁阿密，隻身前往紐約，一邊當實習生，一邊經營IG。為營造網紅形象，卡爾維羅必須花費很多支出。像是她一個月就要花200美元（約台幣5900元）添購新衣服，因為要避免IG上出現同套衣服；另外每個月也要花1000美元（約台幣29000元）購買名牌精品。除了身上的行頭，卡爾維羅也去很多地方旅遊，她透露曾花費700美元（約台幣20500元）飛去德州聽演唱會，「儘管這些地方都是為了IG才去的」。

然而，她的所得和支出根本不成正比，在紐約實習的薪資僅能支付交通費用，為此她還兼職當銷售員。可惜仍事與願違，龐大的支出再加上經營IG未果，讓卡爾維羅大夢初醒，「我活在謊言之下，債務就浮在我的頭頂」。她因而開始限制自己的預算，每個月還一點點債務，經過14個月終於成功還清。

回顧過去糜爛的生活，卡爾維羅感到非常遺憾，同時她也呼籲許多女孩，不要被IG上的「假象」給蒙蔽。現在她在紐約任職公關，開始培養儲蓄和理財的習慣，也對現在所做的事感到更加有意義，「以前我都要穿名牌衣，現在一件H&M的外套就讓我滿足」。

負債累累讓卡爾維羅大夢初醒，最後經過14個月終於還清債務。（圖擷自Instagram）