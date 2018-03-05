最新影片曝光！ 尼日4美軍遭IS伏擊陣亡全都錄

美國4名軍人去年10月在非洲國家尼日遇伏身亡，現場影片曝光。（圖擷自SSO （Special operations forces）推特）

2018-03-05 12:51

〔即時新聞／綜合報導〕美國4名軍人去年10月在非洲國家尼日遭遇埋伏身亡，伊斯蘭國（IS）如今公開現場影片，主要是由美軍士兵在陣亡前的頭盔攝影機所拍攝。

據《BBC》報導，IS透過通訊軟體Telegram發布該錄影片段，影片一開始是非洲薩赫爾地區恐怖組織Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin成員，在向IS首腦巴格達迪（Abu Bakr al-Baghdadi）宣誓效忠，似乎暗示該伏擊就是由IS所發動。

一名美國士兵的頭盔攝影機，錄下他們在沙漠地區遭到武裝分子攻擊後，以緩慢行進的車輛作為掩護逐步往前移動。接下來有個美國軍人中槍倒地明顯死亡，他的同袍將遺體拉到車輛旁。隨後兩名美軍迅速往前跑動，但戴著頭盔攝影機的士兵中途中彈倒地，再也沒有移動過，影片中最後還拍攝到疑似IS武裝分子的身影。

相關影片請見：

  • 美軍士兵倒地後，頭盔攝影機拍下武裝分子的身影。（圖擷自SSO （Special operations forces）推特）

    美軍士兵倒地後，頭盔攝影機拍下武裝分子的身影。（圖擷自SSO （Special operations forces）推特）

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