最新影片曝光！ 尼日4美軍遭IS伏擊陣亡全都錄

2018-03-05 12:51

〔即時新聞/綜合報導〕美國4名軍人去年10月在非洲國家尼日遭遇埋伏身亡,伊斯蘭國(IS)如今公開現場影片,主要是由美軍士兵在陣亡前的頭盔攝影機所拍攝。

據《BBC》報導,IS透過通訊軟體Telegram發布該錄影片段,影片一開始是非洲薩赫爾地區恐怖組織Jamaat Nusrat al-Islam wal-Muslimin成員,在向IS首腦巴格達迪(Abu Bakr al-Baghdadi)宣誓效忠,似乎暗示該伏擊就是由IS所發動。

一名美國士兵的頭盔攝影機,錄下他們在沙漠地區遭到武裝分子攻擊後,以緩慢行進的車輛作為掩護逐步往前移動。接下來有個美國軍人中槍倒地明顯死亡,他的同袍將遺體拉到車輛旁。隨後兩名美軍迅速往前跑動,但戴著頭盔攝影機的士兵中途中彈倒地,再也沒有移動過,影片中最後還拍攝到疑似IS武裝分子的身影。

WARNING MATURE CONTENT ⚠️Video has been released of 4 green berets being ambushed by ISIS in SE Niger back in OCTOBER,2017. We commend these troops for their courage and we share this to bring attention to the sacrifice soldiers make to protect us ???????????????? pic.twitter.com/jdR3ItEylN