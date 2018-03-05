外界矚目中國人大是否廢任期制 李克強再提「習思想」

中國國務院總理李克強在全國人大代表大會發表工作報告，強調「習思想」的重要性。（路透）

2018-03-05 11:34

〔即時新聞／綜合報導〕中國全國人大代表大會今（5日）早開幕，外界關注是否會將國家主席的任期制廢除。而中國國務院總理李克強在發表工作報告時，雖尚未提到這一部分，但強調「習思想」的重要性，勉勵中國人今年要認真貫徹習近平新時代中國特色社會主義經濟思想。

綜合媒體報導，李克強指出，「習思想」有三大發展方向，一是大力推動高質量發展、二是加大改革開放力度、三是抓好決勝全面建成小康社會三大攻堅戰。也就是從經濟、改革、脫貧等面向推動中國發展。

李克強透露，扶貧目標是降低農村貧困人口1000萬以上、協助280萬人完成遷徙。李克強說，政府互提升對嚴重貧困地區的支持，並對扶貧單位的腐敗作風進行整肅，改善考核與監督的方式。他進一步聲稱，中國政府過去5年以來，以讓6000萬名貧困人員得到生活的基本保障。

至於經濟狀況，李克強宣稱過去5年以來，中國GDP由54兆人民幣（約新台幣249兆元），增加成92.7兆人民幣（約新台幣427兆元），年均增長了7.1％，中國2017年人均收入也上升了7.4％，而城鎮新增就業人口超過6600萬。

而中國日漸嚴重的汙染問題，李克強指出，中國工廠的耗能和耗水，在這5年以來減少了20％以上，而且汙染物排放的數量逐漸下降，重要城市一年裡的汙染天數少了一半。

在港澳議題上，李克強於工作報告中宣稱，港澳問題會全面貫徹一國兩制，嚴格按照憲法與《基本法》處理，全力支持香港、澳門行政長官依法施政，以促進社會和諧。至於台海形勢，李克強強調在「一個中國」的原則和「九二共識」的基礎上，將堅決反對和遏止台獨分裂勢力。