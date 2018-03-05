高三生花60萬「越補越糟」 慘變全校倒數第2名...

中國一名女高中生花大錢補習，成績不但沒有進步還變成全校倒數第2名，還因升學壓力過大，罹患焦慮症。圖為補習班示意圖，與本則新聞無關。（資料照）

2018-03-05 11:46

〔即時新聞／綜合報導〕高中是求學的重要階段，「望子成龍，望女成鳳」更是不少家長對孩子的期許，為讓成績更好，課外至補習班補習也是司空見慣的事。中國有一名高三生卻「越補越差」，報名補習班後，成績下滑了140分，排名更慘跌至全校倒數第2。

據《楚天都市報》報導，中國湖北一名高三女學生曉琴，因高三上某次考試，總分只有430分，家人便替她報名「全託補習班」，遂向學校請長假，在補習班「衝刺」，學費總計13萬人民幣（約新台幣60萬元），未料近一個學期過後，曉琴的成績未增反退，兩次段考的成績接連下滑，期末考也跟著搞砸，總分只有289分，直降全校倒數第2，更讓曉琴壓力大到患上焦慮症。

曉琴的父母表示，「全託補習班」宣稱一對一教學，保證學生可以在大學入學考試中考取510分的高標佳績，心動之下，向娘家借了5萬人民幣，再加上平日的儲蓄，籌好13萬人民幣的學費後，替女兒報名該補習班。這筆高昂的補習費，其實已遠超過夫婦兩人一年的收入。

看到曉琴成績節節退步，父母向該補習班要求退費，卻遲未得到回應；上月該補習班的前負責人出面指出，自己現已離職，目前補習班沒有人可以負責此事件；事件曝光後，該補習班還遭當地教育機關查獲，為無照營業，現已成立專門團隊，對此展開調查。