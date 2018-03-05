逾3公尺巨蟒生吞幼鹿 創蛇類最大捕食比紀錄

專家在美國佛羅里達州州立森林公園中，驚見一條3.3公尺長、14.2公斤的緬甸蟒吞下一隻比牠還重的幼鹿。（圖擷自美國佛羅里達州西南保護協會網站）

2018-03-05 11:21

〔即時新聞／綜合報導〕最新一期的期刊《爬蟲學評論》，揭露了可能是蛇類有史以來最大捕食比紀錄，專家在美國佛羅里達州州立森林公園中，驚見一條3.3公尺長、14.2公斤的緬甸蟒吞下一隻比牠還重的幼鹿，令專家憂心這是外來種破壞當地生態的證明。

綜合外媒報導，美國佛羅里達州西南保護協會近日公開了一系列在2015年7月所發現的外來巨蟒覓食影像，一條3.3公尺長、14.2公斤的緬甸蟒竟吞下了15.8公斤重的幼鹿，打破了目前已知緬甸蟒獵食獵物的體型比例紀錄，甚至有可能是蛇類動物中的新高；專家指出：「此發現為緬甸蟒對沼澤生態系統中所造成負面影響的另一重要證據。」研究結果將發表在3月的《爬蟲學評論》上。

有研究顯示，外來的緬甸蟒恐造成美國東部沼澤地的小型哺乳動物族群驟減了90%。

原產地在東南亞地區的緬甸蟒，在70年代被當作寵物引入美州，但有飼主隨意放生，對當地的生態造成很嚴重的破壞，這些蟒蛇會捕食當地的瀕危鳥類，令本已脆弱的生態環境更受威脅，緬甸蟒的入侵成為美國嚴重的生態危機。