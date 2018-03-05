「習皇」要武統台灣？ 專家：台灣別自己嚇自己！

外界擔憂習近平會在大權掌控下對台灣採取武統行動，對此專家分析，台灣不是習近平的最主要問題，台灣人「不要自己嚇自己」。（法新社）

2018-03-05 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕中共中央委員會提議修憲，刪除國家正、副主席不得連任超過兩屆之規定，被質疑是中國國家主席習近平有意「復辟帝制」。台灣人則擔憂，習近平會在大權掌控下對台灣採取武統行動，對此有專家分析，台灣不是習近平的最主要問題，台灣人「不要自己嚇自己」。

《美國之音》報導，有聲音傳出習近平想在任內解決台灣問題，不少人質疑習近平武統台灣的可能。曾出書《與習近平聊聊台灣和中國》的作者範疇表示，他不認為習近平想終身執政和台灣問題有關，因為習近平現在面臨中國國內的內憂和國際上的外患，台灣對他來說只是「一個很小的珠子」，因此他認為武統台灣沒有一個時限性。

範疇也強調，台灣人不應自己嚇自己，自己給自己設期限，也不要往臉上貼金，認為習近平的動作都是針對台灣。他形容，台灣是自由民主的體制，台灣好像是在開一家非常精密的瓷器店，但隔壁住了一個大象，大象跺一跺腳，瓷就不保，所以台灣真的是要了解中國，不但要了解，有的時候還需要噓寒問暖。

流亡海外的中國大陸異議人士魏京生也提到，攻打台灣始終不是中共最大動機，他同樣認為台灣問題對於共產黨來說沒有那麼重要，特別是他現在內鬥激烈的時候沒有太多的精力去對待台灣問題。不過他也說，兩岸開戰的可能性並非沒有，而且是隨時都有，但可能性不是很大，所以大家不必太擔心。