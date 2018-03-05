工程師花9萬請健身教練 深蹲完「尿尿變醬油」送醫

中國深圳一名27歲工程師，嫌自己太過瘦弱，日前花費2萬人民幣（約合新台幣9萬元）聘私人健身教練，沒想到在第二堂課深蹲後，發現自己雙腿相當疼痛，甚至小便顏色深如醬油，他就醫後確認為「橫紋肌溶解症」。（圖取自網路）

2018-03-05 07:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳一名27歲工程師，嫌自己太過瘦弱，日前花費2萬人民幣（約9萬元新台幣）聘私人健身教練，沒想到在第二堂課深蹲後，發現自己雙腿相當疼痛，甚至小便顏色深如醬油，他就醫後確認為「橫紋肌溶解症」，一度病危通知，後來幸虧順利治癒。

綜合中媒報導，27歲的中國工程師小董，身高177公分、體重62公斤，他嫌自己太瘦弱，聘了私人教練全力健身，日前上了第二堂課，鍜鍊部位以下肢為主，內容包括2组負重深蹲，負重達30公斤。沒想到回家後連走路都顯得艱難，小便更變成醬油顏色，經醫師判斷為「橫紋肌溶解症」。

報導指出，醫師一度開出病危通知書，幸虧小董及時治療，一週後治癒出院。該私人教練則因個人因素辭職。

本報曾報導，「橫紋肌溶解症」是指骨骼橫紋肌細胞損傷、壞死，導致細胞內的肌球蛋白大量滲漏出來，循環到全身以及尿液中，對身體組織產生傷害的病症。

當肌球蛋白出現在尿中時，尿液顏色會呈現類似可樂顏色的深棕色；如果肌肉破壞太厲害，肌球蛋白的濃度太高時，就會導致腎功能損傷，甚至導致急性腎衰竭，而出現尿少，甚至無尿的現象。