沙烏地王儲海外首訪 首站會埃及總統

2018-03-05 05:44

〔中央社〕沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．沙爾曼在去年成為王儲、整肅沙烏地政治和經濟菁英後，今天展開海外首訪，首站在開羅與埃及總統塞西會談。

法新社報導，穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）走下舖了紅毯的階梯，滿臉笑容的塞西（Abdel Fattah al-Sisi）在開羅機場親自迎接。

穆罕默德．沙爾曼辦公室負責人阿薩克（Bader al-Asaker）推文表示，王儲專機進入埃及領空後，埃及戰機升空護航。

埃及總統府發言人拉迪（Bassam Radi）說，穆罕默德．沙爾曼和區域盟友塞西在會談中同意加強經濟關係、推動共同計畫，「尤其在紅海的觀光業方面」。

路透社報導，兩國2016年同意設立一個600億里亞爾（160億美元）的投資基金，今天在電視轉播的簡短儀式中簽署「啟動」協議，以及另外一項環保協議，但相關協議細節未立即公布。穆罕默德．沙爾曼和塞西都出席儀式。

利雅德在葉門打擊獲伊朗支持的什葉派激進團體青年運動（Houthi）戰士，開羅支持沙烏地這項行動。沙烏地去年領導杯葛波斯灣國家卡達，埃及也加入。開羅還不顧國內舖天蓋地的反對聲浪，同意將紅海兩座小島移交利雅德。

就在穆罕默德．沙爾曼到訪前夕，埃及憲法法院做出裁決，推翻下級法院相互矛盾的判決，實際上終結了針對已獲政府批准此項協議的法律挑戰。

埃及預定3週後舉行大選，前將領塞西尋求執政第2個任期。批評人士指出，塞西的對手要不遭監禁，要不遭當局強迫停止競選活動，以使塞西篤定勝選。

穆罕默德．沙爾曼7日將飛往英國，本月稍晚還將訪問美國。