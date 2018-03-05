習近平料修憲延任 專家認野心或將受創

2018-03-05 00:14

〔中央社〕中國第13屆全國人民代表大會5日登場，預定通過憲法修正案，讓國家主席習近平無限期執政，數十年避免重返獨裁統治的努力遭到破壞，但專家不認為習近平延任已成定局。

美聯社報導，美國布魯金斯研究中心中國問題專家李成表示：「這是中國歷史上的關鍵時刻。」

李成指出：「鄧小平廢除領導階層終身制，讓權力轉移更為制度化，現在遭到很大的質疑。」

不過，部分分析家指出，習近平和中共革命元勳之間存在一些關鍵差異，這意味任何重大政策失敗，可能會重創習近平的野心。

英國倫敦大學亞非學院中國研究所長曾銳生（Steve Tsang）指出：「習近平不如鄧小平一般受到愛戴。習近平在黨內令人畏懼。」

習近平也發動廣闊的打貪行動，部分人認為，至少有一部分是為了整肅異己。這當然已為他樹立很多敵人，一旦放棄權力，將會帶來危險。

曾銳生說，只要事情進行順利，黨會服從習近平，但是未來5年若是發生任何嚴重的經濟失誤，將會威脅習近平延續執政的能力。

曾銳生指出：「我不認為，習近平將有第3個任期已是定局。」

習近平如何處理嚴峻的國內外挑戰，將是他奪取權力的嚴格考驗。

犖犖大者，國家主導的經濟，成長逐漸趨緩，一般預測還會進一步下降。主管機關也試圖管控日益增加的債務，加強管制以冷卻銀行借款和不動產銷售的增長。