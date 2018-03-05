義大利大選結果難料 他們都被指是「前總理的傀儡」

義大利4日舉行國會大選，挾著高漲民粹勢力的右翼聯盟選前民調領先，歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajani）可能出任新總理。（歐新社）

2018-03-05 00:30

〔即時新聞／綜合報導〕義大利4日舉行國會大選，挾著高漲民粹勢力的右翼聯盟選前民調領先，歐洲議會議長塔加尼（Antonio Tajani）可能出任新總理，但卻被指是前總理的傀儡。此外，因恐難有單一勢力過半數，不排除選後出現「僵局國會」，作風穩健的現任總理簡提洛尼（Paolo Gentiloni）也可能留任，但也被指是另一位前總理的傀儡。

義大利這場選舉被媒體認為難以預測誰會勝出，《法新社》援引最後民調指出，前總理貝魯斯孔尼（Silvio Berlusconi）領導的中間偏右「義大利前進黨」和極右派的「聯盟」（League）及「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）組成的右翼聯盟，以37%支持率領先群雄。貝魯斯孔尼已表示，如果勝出，塔加尼將是總理人選。

64歲的塔加尼一直是貝老的親密盟友，1994年轉往歐盟政壇發展，2017年獲選為歐洲議會議長，在歐洲議會和歐盟執委會都以交遊廣闊聞名。他一向不隱瞞願意為前老闆貝老效力，選前也表明願意為義大利服務。貝老因犯稅務詐欺罪被判不得擔任民選公職，明年才解禁。有人質疑，塔加尼是否只是永不放棄統治義大利欲望的貝老替身。

儘管貝老帶領的右翼聯盟，預期將贏得最多選票；但根據民調機構皮耶波利（Istituti Piepoli）日前替《義大利時報》（La Stampa）所做的調查，現任總理簡提洛尼的支持率高達44%，遠超越最接近的對手、民粹政黨「五星運動」黨魁迪馬尤（Luigi Di Maio）。

前總理倫齊（Matteo Renzi）2016年12月因修憲公投未過下台後，簡提洛尼被指定接任大位，穩健作風讓他普遍獲得好評，在他任內，義大利經濟也達到6年來最佳表現，2017年GDP年增率達1.5%，創2011年以來最高紀錄。但迪馬尤稱，簡提洛尼是「倫齊的分身」。極右派義大利兄弟黨黨魁也說，簡提洛尼是「傀儡」。

義大利大選投票時間截至4日晚間11時，即台灣5日上午6時，出口民調會在投票結束時公布。