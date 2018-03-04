俄羅斯航太透露 中俄兩國將合作進行月球研究

2018-03-04 19:13

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯國營企業「俄羅斯航太」（Roscosmos）週六發表聲明，指出他們已與中國國家航天局簽署協議，將合作研究月球與太空，並共同建立月球數據中心。

綜合媒體報導，「俄羅斯航太」與中國國家航天局在週六於日本東京舉行的第2屆國際太空探索論壇（ISEF）中達成共識，簽署月球研究合作的協議，兩國未來將會著眼在彼此的月球研究計畫上，能夠互相幫助的部分。

聲明中也透露中俄兩國未來的研究計畫，俄羅斯計劃於2022年發射軌道航天器「月球-26」，中國計劃2023年將太空船登陸月球南極。