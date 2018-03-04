人權團體再控菲國「血腥」緝毒 杜特蒂：歡迎來查

2018-03-04 19:18

〔即時新聞／綜合報導〕日前人權倡導團體出面指控，菲國在取締毒品的過程中，警察殺人的程度如同處決。菲國警方否認指控，並表示他們必須使用足以致命的武力來逮捕毒犯，因為這些毒犯都擁有槍械且有拒捕行為。杜特蒂則歡迎聯合國對菲國的禁毒運動進行調查，不過他交代警方，當被問及人權議題時不要回答。

綜合媒體報導，國際刑事法院檢察官對此已立案對杜特蒂及其他菲國政府官員犯下「危害人類罪」的指控進行調查，杜特蒂對此表示願意以入獄的方式來保護菲律賓人。

杜特蒂並向菲國警察及軍人下令，當國際社會呼籲進行調查時，不要與任何單位合作來調查他對毒品的「血腥戰爭」。據《衛報》報導，杜特蒂上週在他的家鄉達沃市（Davao）向武裝警察部隊演說時表示「當被問及及到人權議題時，我給你們的命令就是：不回答」，並反問對方「你是誰？憑什麼來干預我們運作國家的方式？」杜特蒂認為底下的警察都應當知道「我們的國家正被毒品給吞噬」。

令西方國家及維權組織感到震驚的是，自從杜特蒂2016年6月上任以來，已經處決了逾4000多人，另外還有數百名要吸毒者被不知名的槍手給殺害。儘管杜特蒂對於禁毒的手段相當慘忍並且遭受外界諸多批評，但他在國內仍受到民眾歡迎，被認為是最值得信賴的公務人員。