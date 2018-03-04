開玩笑？川普晚宴大放厥辭 透露將與北韓會談

美國總統川普週六（3日）出席記者晚宴時談笑風生，並暗示將美國和北韓對談，但也提到已告知平壤當局，會談的前提是北韓必須先「非核化」。（美聯社）

2018-03-04 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕向來與媒體關係不睦的美國總統川普（Donald Trump），週六（3日）出席記者晚宴時談笑風生，並暗示將美國和北韓對談，但也提到已告知平壤當局，會談的前提是北韓必須先「非核化」。不過記者報導時都留下問號，搞不清楚川普講的是真的？還是玩笑話？

《路透》報導，川普在年度烤架俱樂部（Gridiron Club）媒體晚宴上告訴與會者，「我們（美國與北韓）正在進行對話，順便說一下，他們（北韓）幾天前打電話來，說『我們想談談』。」川普接著說，他回應北韓「我們也想談」，「但是你們必須先非核化，你們必須非核化。」他在晚宴上表示：「我們將會會面，看看是否會有任何正面的事情發生。」

報導稱，目前還不清楚川普的發言是玩笑話，還是雙方正式對談即將展開。川普表示，「我不排除與金正恩直接會談，我不排除這事」。他開玩笑地說：「就和瘋子打交道的風險而言，這是他（金正恩）的問題，不是我的問題。」

川普發表這番話不久後，南韓政府今日表示，南韓總統特使團明日將訪問北韓，雙方討論議題涉及改善兩韓關係，以及可能展開的美國與北韓對談。

週六的這場晚宴是川普上任以來第一次出席有關媒體的聚會，他依照慣例發表了約30分鐘的帶著幽默口氣的演說，對自己、他的女婿兼白宮高階顧問（Jared Kushner）、美國財長和司法部長等人開了一連串玩笑。