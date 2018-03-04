梅克爾確定4度連任德國總理 與社民黨組成聯合政府

德國總理梅克爾確定4度連任，社會民主黨（SPD）將與梅克爾率領的保守派陣營組成聯合政府。（美聯社）

2018-03-04 17:37

〔即時新聞／綜合報導〕德國社會民主黨（SPD）舉行黨員通訊投票，進而決定是否要和已執政12年的總理梅克爾組成聯合政府，今早（4日）投票結果出爐，社民黨確認與梅克爾率領的保守派陣營組閣。德國聯邦議院預計將在3月14日，正式投票選出梅克爾為德國總理，這已是她第4次連任。

據《德國之聲》報導，社會民主黨今早在柏林總部宣布超過45萬名黨員的通訊投票結果，有66％贊成聯合政府，僅有34％反對。社民黨代理主席修茲（Olaf Scholz）表示，這對該黨不是一個容易的決定，但在討論過程中讓黨內人士變得更親近了，使得他們有了茁壯發展的機會。

社民黨此前為了聯合政府問題陷入分裂，前黨魁舒茲（Martin Schulz）因而辭職。但梅克爾和保守派陣營做出關鍵讓步，例如將財政部職位拱手讓出，使得社民黨同意組閣的聲浪壓過反對的黨員。

目前梅克爾領導的保守派陣營已選出部分內閣部長，還剩下6個空位，社民黨將在接下來的一週內從黨內選出剩下的6位內閣成員。修茲並沒有說明會派誰出馬，但透露社民黨內閣成員會由3男3女組成，當中除了有政界老手之外，還會有新面孔出現。至此，德國終於結束從9月24日全國大選以來的政治僵持。