恐怖墨西哥警察 逮捕3義大利人轉交毒梟處理

4名墨西哥警察將3名義大利人逮捕後，轉交給毒梟處理。（墨西哥警察示意圖，與本新聞無關。）（美聯社）

2018-03-04 16:22

〔即時新聞／綜合報導〕3名來自那不勒斯的義大利人，1月31在墨西哥哈利斯科州農業大城特卡利特蘭（Tecalitlán）離奇失蹤，當局不斷追查之後發現恐怖真相，4名墨西哥警察坦承他們在加油站將義大利人逮捕後，轉交給販毒集團哈利斯科新生代卡特爾（Jalisco New Generation cartel）處理，目前失蹤者還是下落不明。

據《BBC》報導，這3名義大利人分別是60歲的魯索（Raffaele Russo），以及他25歲的兒子安東尼奧（Antonio）、29歲的侄子奇米諾（Vincenzo Cimmino）。失蹤者的親友曾向義大利媒體透露，犯罪集團以43歐元（約新台幣1550元）的價格買下了他們，但當局尚未證實這項消息。

目前尚不清楚3人失蹤前，為何會出現在哈利斯科州的農業大城，但檢察官桑切斯（ Raúl Sánchez）透露，他有資料顯示3人是來銷售發電機和農業機具的。魯索等人的家鄉親屬，也否認這3人在墨西哥從事任何違法行為。

在義大利人失踪後，當地所有警察被調走重新接受培訓，一些墨媒猜測，這其實是為了避免警察遭到毒梟恐嚇，進而改變供詞。此案讓墨西哥民眾回想起2014年的驚悚案件，當時43名學生在示威後被警察帶走並轉交給犯罪集團，隨後學生們慘遭殺害焚屍。