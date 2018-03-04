新發現！太陽系外行星「熱土星」擁有豐富水資源

WASP-39b行星的發現，幫助科學家了解系外行星與太陽系行星的不同。（圖擷自《HUBBLE SPACE TELESCOPE》）

2018-03-04 15:32

〔即時新聞／綜合報導〕美國國家航空暨太空總署（NASA）日前發現一顆太陽系外的行星，並命名為「WASP-39b」，研究人員在其大氣層上發現含有大量的水資源，含水量大約是土星的3倍。

根據《NASA》網站指出，科學家利用哈伯與史匹哲太空望遠鏡（Hubble and Spitzer Space Telescope），發現這顆距離地球約700光年的行星。研究人員表示，該星球水氣的蘊藏量比預估還要更多，觀察顯示其水氣是土星的3倍之多；此外也發現其質量與土星相當。

儘管如此，WASP-39b和土星還是有一些不同之處，例如它白天的溫度高達華氏1430度（攝氏約776.6度）。此外，它和月亮一樣，受到潮汐牽引，所以永遠都以同一面面向恆星WASP-39；但因星球上強大的風力能朝周邊傳遞熱能，所以背對恆星的一側也能夠維持在這個溫度上下，科學家因而稱其為「熱土星」。

WASP-39b擁有和地球相比，較蓬鬆的大氣層，讓研究團隊能夠窺探其深度。科學家也強調，由於在太陽系行星中，沒有與它類似的行星，因此這項重大的發現，提供他們對系外行星的新見解，也能更加了解其他系外星球的複雜性與起源。