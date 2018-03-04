國家主席任期修改？中共人大：利於維護習近平權威與領導

中共十三屆全國人大一次會議記者會，新任發言人張業遂表示，國家主席任期修改，有利於維護以習近平同志為核心的黨中央權威和集中統一領導。（路透）

2018-03-04 13:22

〔即時新聞／綜合報導〕中國今（4日）舉行「十三屆全國人大一次會議」的第一場記者會，關於取消國家主席的任期制，引發外界復辟帝制的質疑，中共人大發言人張業遂在記者會上表示，國家主席任期的修改，有利於完善國家領導體制。

綜合中國媒體報導，中共十三屆全國人大會議將於5日開幕，今舉行「十三屆全國人大一次會議」的第一場記者會，外界最為關注的就是中共欲修憲，將國家主席任期限制取消，現場開放記者提問時，外媒立刻提問修憲問題，中共人大發言人張業遂對此表示，「十九大對中國未來做出了很多戰略部署，確定了很多新目標，為更好發揮憲法作用，這時候的確需要對國家根本大法作適當修改。」

《CNN》記者隨後追問，修憲是否包含更改國家主席任期，改變中國過去一貫實行的10年換人制度，並讓習近平終身執政？

張業遂則回應表示，中共黨章對於黨中央委員會總書記，軍事中央委員主席的任期並無限制，憲法也未限制軍事中央委員會主席不得擔任連續超過兩屆的規定；張業遂強調：「憲法對國家主席的相關規定，也採取上述做法，有利維護習近平同志在黨中央的權威和統一領導，有利於加強完善國家領導統治。」