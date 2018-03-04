你能做出來嗎？中國網友瘋傳「刑偵推理試題」

中國江蘇警方公布一道「刑偵推理試題」。（圖擷自「江蘇網警」微博）

2018-03-04 13:20

〔即時新聞／綜合報導〕中國江蘇警方日前在網路上公布一份「刑偵推理試題」，讓許多網友感到非常好奇，藉此挑戰看看自己的推理能力，沒想到看完第一題就傻住了，崩潰地說：「一秒打碎我的刑警夢」。

中國江蘇省公安廳網路安全保衛總隊，日前在官方微博「江蘇網警」貼出一道「2018年邢偵推理試題」，並寫道「你能做出來嗎？」，吸引不少沒看過警察考試題目的網友爭相挑戰。這道試卷旨在測試考生的邏輯觀念，從10題單選題題目看下來可以發現，並沒有具體的問題，每道題目環環相扣，考生必須發揮其推理能力，從選項中解出答案。

很多網友看到第一題的題目「這道題的答案是：A.A、B.B、C.C、D.D」就做不下去了，甚至懷疑題目是不是出錯，紛紛留言表示「我沒有當刑警的天分」、「我可能學到假的邏輯學」、「只能全部猜C」、「我一直以為我是福爾摩斯」、「老師說不會的先跳過，可是這一跳就停不下來了」。

這則貼文至今已有4萬多次轉發，並湧入8000 多則留言。江蘇網警也在事後公布正確解答「BCACA CDABA」，有人在自己的微博分享了解題過程，讓其他網有大力讚嘆「邏輯性好讚」、「你是未來刑警嗎？」、「跟著你的思路做，看了兩個小時都看不懂」。

有網友在微博上分享自己的解題過程。（圖擷自「Crazy小狂」微博）

有網友在微博上分享自己的解題過程。（圖擷自「Crazy小狂」微博）