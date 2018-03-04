男人也甘拜下風！「馬路三寶」雪地高超閃車技術曝光...

英國愛丁堡一名45歲巴士女司機蘿莉，被捕捉到在皚皚白雪中，施展神人般開車技術，成功閃過一輛逆向切入車道的客車的畫面。（圖翻攝自影片）

2018-03-04 12:33

〔即時新聞／綜合報導〕女性開車上路常被嘲笑「馬路三寶」，但英國愛丁堡一名45歲巴士女司機蘿莉（Charmaine Laurie），日前卻被捕捉到在皚皚白雪中，施展神人般開車技術，成功閃過一輛逆向切入車道的客車，避免可能造成的傷亡。

《BBC》報導，事發當時，蘿莉駕駛載有20名乘客的雙層巴士途經山路，未料一台黑色轎車，突然切進對向車道，擋住巴士去路，差點發生衝撞事故，加上另輛小貨車佔用道路，使得可行駛路面太過狹隘，一不小心就有可能釀出連環車禍。

報導指出，不過，機警的蘿莉隨即朝右轉動方向盤、踩煞車後放開，側身滑過客車車身，再拉回到正軌。臨危不亂的反應，全被小貨車駕駛史密斯（Gareth Smith）的行車紀錄器拍下上網，高超飄移技術引發熱烈討論。蘿莉則說，「當下很多只是靠本能反應，但我們有受過良好訓練，並對這種狀況提高警覺」。

報導提到，蘿莉指出，事後丈夫問她有沒有看過該部臉書影片，她先是嚇到，因為她沒想到會出現這段畫面，但很快便回神、開心應答「那是我」，蘿莉老公聞訊，僅稱「你在開玩笑吧」，接著草草結束對話。

報導引述，蘿莉憶述，當下視線能見度很差，快要撞上時，確實有受到驚嚇，有名乘客下車前，還問她「你還好嗎」，並大讚她危機處理得宜；「如今再來回顧這部影片，沒想到竟是驚險一瞬間」。