美東受炸彈氣旋侵襲 紐約機場屋頂被「吹掀」

2018-03-04 10:45

〔即時新聞/綜合報導〕「炸彈氣旋」夾帶著狂風暴雨,前(2)日侵襲美國東北部地區,有13州皆受到強烈暴風雪侵襲,位在紐約市皇后區的拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)的屋頂也被吹掀。

綜合外媒報導,美國東北部13州週五受強烈暴風雪侵襲,造成逾240萬戶停電、7人死亡、波士頓及沿海社區遭海水倒灌、約有3千多個航班停飛,狂風暴雪的天氣影響當地數千萬居民。

拉瓜地亞機廠停機棚的屋頂,2日也被強風吹掀翻起,目擊民眾拍下屋頂被吹飛的影片,上傳至推特,影片中可見,停機棚的屋頂在強風呼嘯聲中,不斷被吹起,被吹掀的屋頂還掉落至地上,場面危險。

美東各州包括俄亥俄州、紐約州北部、波士頓、羅德島都有厚厚積雪,美國國家氣象局(National Weather Service)顯示,這場暴風雪,每小時風速超過145公里,預計這場東北風暴將持續到今日。

