美東受炸彈氣旋侵襲 紐約機場屋頂被「吹掀」

位於紐約市皇后區的拉瓜地亞機場屋頂，因暴風氣旋被嚴重大風吹掀。（圖擷取自Troy Bernier推特）

2018-03-04 10:45

〔即時新聞／綜合報導〕「炸彈氣旋」夾帶著狂風暴雨，前（2）日侵襲美國東北部地區，有13州皆受到強烈暴風雪侵襲，位在紐約市皇后區的拉瓜地亞機場（LaGuardia Airport）的屋頂也被吹掀。

綜合外媒報導，美國東北部13州週五受強烈暴風雪侵襲，造成逾240萬戶停電、7人死亡、波士頓及沿海社區遭海水倒灌、約有3千多個航班停飛，狂風暴雪的天氣影響當地數千萬居民。

拉瓜地亞機廠停機棚的屋頂，2日也被強風吹掀翻起，目擊民眾拍下屋頂被吹飛的影片，上傳至推特，影片中可見，停機棚的屋頂在強風呼嘯聲中，不斷被吹起，被吹掀的屋頂還掉落至地上，場面危險。

美東各州包括俄亥俄州、紐約州北部、波士頓、羅德島都有厚厚積雪，美國國家氣象局（National Weather Service）顯示，這場暴風雪，每小時風速超過145公里，預計這場東北風暴將持續到今日。

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