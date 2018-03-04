少年試乘法拉利「兜風」 上路後卻因車禍慘死...

沃斯乘坐柯布登駕駛的法拉利出外兜風，卻因車禍意外身亡。（圖擷取自英國都市報）

2018-03-04 10:00

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名13歲的少年，前年乘坐法拉利兜風時，不幸因車禍意外身亡，當地法院於週三（28日）審理本案，陪審團卻無法達成共識，全案將在本月26日再度開庭審理。

綜合外媒報導，2016年8月22日，年僅13歲的英國少年沃斯（Alexander Worth）與家人至車廠保養時，看到一輛法拉利F50跑車，向39歲的車廠負責人柯布登（Matthew Cobden）提出「想和跑車合照」的要求，柯布登則表示，可以開跑車載沃斯出外兜風，行駛不久後，跑車疑因超速失控，撞向柵欄，另沃斯不幸身亡，駕駛跑車的柯布登則逃過一劫，保住性命。

駕駛跑車的柯布登依過失致死罪遭起訴，當地法院於本週三開庭審理此案，法官指出，事發當時，跑車在4秒的時間內加速至96公里，認為超速失控，指出柯布登未留意到跑車驚人的馬力，過度加速，才導致車禍意外。

柯布登在庭上回應，對於自己的作為感到很抱歉，但否認過失致死罪的指控；他的律師則稱，肇事跑車有12個汽缸，原應只有6個能正常運作，柯布登當天加速跑車後，其餘6個汽缸突然發動，跑車才會失速撞上柵欄，檢方並不同意律師說法，全案將於本月26日二度開庭。