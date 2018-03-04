習近平無任期終身制 川普：也許某天我們可以試試

中國領導人習近平將為自己打造出終身制，美國總統川普對此表示「也許某天我們可以來試試。」（路透）

2018-03-04 09:35

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨打算修憲取消國家主席僅得連任兩屆的限制，被外界視為習近平將為自己打造出終身制以便「登基」。美國總統川普對此表示，「也許某天我們可以來試試。」

據《CNN》報導，川普3日在佛羅里達州海湖莊園舉行募款午宴，向共和黨的贊助者發表演講。他談到習近平近來鞏固權力，可能會延長任期時，直說「他（習近平）現在是終身領導人，他很棒。他能夠做到這一點實在不錯，也許有一天我們可以嘗試看看。」

此外，川普還在演講中抱怨，只有他在2016年競選期間的活動受到調查，他的對手希拉蕊卻安然無事。川普說，調查系統是被操縱的，他這邊沒有正確的人選在裡面，雖然團隊裡有許多優秀人才，但目前就是沒有合適的人。

事實上，川普一再催促司法部長塞森斯（Jeff Sessions）應該對希拉蕊展開調查，並且屢次在推特提到塞森斯，埋怨他沒有照自己的建議來追究希拉蕊所涉入的電郵案。而在3日的演講過程中，川普對希拉蕊大開諷刺，直說「希拉蕊是個快樂的人嗎？你認為她過得很開心嗎？當她晚上回家時是否會說『這是多麼好的生活』？我不這麼認為。」