中國國家主席任期案 外媒擠破頭仍無機會發問

2018-03-04 00:04

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨提議修憲取消國家主席任期，在近期引發全球關注，雖然中國全國「兩會」今日登場，但境外媒體最感興趣的依舊是關於取消國家主席任期限制的問題，但在昨日舉行的中國全國政協會前記者會中，不僅因場地狹小、場內擁擠不堪，甚至在記者會已經開了1個多小時後，僅有3家境外媒體被點名發問，且整場記者會下來根本沒有機會提問大家最感興趣的問題，讓記者們私下議論不已。

《中央社》報導，中國全國政協昨舉行會前記者會，使用的卻是狹小場地，讓中外記者擠爆現場，主辦單位甚至在記者會前半小時就把會場的門關上，因為人實在太多，根本擠不進去。更明顯的是，雖然許多記者都想詢問有關中國修憲取消國家主席任期限制的事情，但在記者會已經開了1個多小時後，僅有3家境外媒體被點名發問，其中2家還是立場親北京的港媒。另一家日媒問的則是中日關係。據傳整場記者會下來，根本沒有提問有關取消國家主席任期限制問題的機會，讓記者們私下議論紛紛。

今天下午中國第13屆全國政協第一次會議開幕，儘管全國政協不負責修憲，但境內外媒體還是關注國家主席任期限制的問題，但當部分外媒嘗試詢問有關國家主席任期的事情時，被問到的這些政協委員不是套用官媒對修憲的評論當答案，就是回答說「修憲是人大的事，你應該去問人大代表」，到最後問了等於沒問。雖然明日就輪到全國人大會議登場，但媒體預期會前記者會大概又要在同樣擁擠不堪的同一個場地舉行，屆時則要看負責修憲的全國人大會如何回應了。