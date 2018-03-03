中國人大、政協都是超級富豪 153成員合計擁19兆資產

中國領導人習近平號稱嚴厲打貪，但中國全國人民代表大會、中國人民政治協商會議當中的153名成員，總資產竟然超過6500億美元（約新台幣19兆元）。（路透）

2018-03-03 17:53

〔即時新聞／綜合報導〕中國領導人習近平號稱嚴厲打貪，但中國全國人民代表大會、中國人民政治協商會議當中的153名成員，總資產竟然超過6500億美元（約新台幣19兆元），令人嘆為觀止。

據《紐約時報》報導，上海追蹤中國富翁資產的研究機構胡潤百富榜（Hurun Report）指出，全國人大和政協153名成員的總資產，比去年5000億美元（約新台幣14.6兆）暴增將近3分之1。實際算一算，增加的金額只比瑞士的年經濟產值差一點。

習近平除了打貪之外，還宣稱要縮小貧富差距，但中國當權者卻一直變成超級富翁。接下來全國人大預計會廢除國家主席任期制，讓習近平可以無限期擔任中國領導人。事實上，原本要保護工人權益消滅資本主義的中國共產黨，在10多年前歡迎商人入黨，至今全國人大約有20％成員都是商人，因為人大代表的頭銜讓他們可以靠著威望做生意。

胡潤百富榜資料顯示，中國在去年增加210名億萬富翁，等於每個星期就有4個億萬鉅子冒出來，這種數量比美國高了40％之多。然而，中國2017年人均可支配收入，只有4000美元左右（約新台幣11萬7000元）而已。