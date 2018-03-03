權鬥傳聞不止 《紐時》：川普想把女兒女婿趕出白宮

紐時爆料，稱川普私下要求白宮幕僚長凱利將女兒女婿趕出白宮。（法新社）

2018-03-03 16:35

〔即時新聞／綜合報導〕美國總統川普女婿兼高級顧問庫許納（Jared Kushner）在上月的安全審查中，遭白宮幕僚長凱利（John Kelly）降級，白宮內部權鬥傳言甚囂塵上，如今又有外媒爆料，稱川普其實是想藉凱利之手，將女兒伊凡卡及女婿趕出白宮。

身陷通俄門案的庫許納近日因家族房產企業遭檢方調查，上月底又被凱利以未通過安全審查為由，將其安全許可等級降低。據悉，為加強川普內部機密情報的控制，凱利實施了更為嚴格的管制措施，將背景調查尚未完成的庫許納排除在最高機密文件之外。

《紐約時報》引述知情人士說法指出，伊凡卡與庫許納對此大感不滿，並把矛頭指向凱利，將其視為川普成功之路的阻礙，在雙方持續對立的情況下，白宮內部權鬥傳聞越演越烈，團隊士氣也十分低迷。

《紐約時報》進一步爆料指出，雖然庫許納在當年那場大選中功不可沒，但近期負面傳聞纏身並遭調查的他，已讓川普逐漸感到沮喪，並被視為一項「負債（liability）」，《紐約時報》進而引述內部人士的說法，指川普曾私下要求凱利幫他把庫許納夫婦趕出白宮。

報導稱，雖多次要求伊凡卡及庫許納續留其職，但川普的內心其實一直非常矛盾，據傳他曾數度坦言，「或許他們從一開始就不該進來（白宮）」，最好早日離開。