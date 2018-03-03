斯洛伐克25城2萬人遊行 抗議查貪記者被殺

斯洛伐克人民在國內25個市鎮發起約2萬人的遊行，紀念被槍殺的記者庫恰克（Jan Kuciak）。（法新社）

2018-03-03 15:10

〔即時新聞／綜合報導〕斯洛伐克記者庫恰克（Jan Kuciak）與未婚妻在本月1日於住處遭槍殺雙亡，警方疑與庫恰克生前調查的政府高層貪汙案有關。庫恰克與女友的死亡則引起斯洛伐克人民不滿，在國內25個市鎮發起約2萬人的紀念遊行。

綜合外電報導，27歲的斯洛伐克記者庫恰克，疑似因揭發政府高層人士勾結義大利黑手黨「光榮會」侵吞歐盟補助款，與未婚妻共同在家中遭槍殺。約有2萬名斯洛伐克人昨（2）在斯洛伐克內25個市鎮，手持蠟燭遊行，抗議黑手黨的暴力行為，並稱「攻擊記者就是攻擊全斯洛伐克人」、「黑手黨滾出斯洛伐克」，有民眾表示，斯洛伐克人民「忍受著國內無處不在的貪汙」。除了斯洛伐克，布拉格等其他歐洲城市也有相應的遊行。

另出於警方調查，疑似槍殺庫恰克的「光榮會」與斯洛伐克總理費科（Robert Fico）有生意往來，部份民眾也至費科的辦公室抗議，要求費科辭職。義大利檢方先前則曾向斯洛伐克當局透露，在庫恰克被殺前，斯洛伐克政府已遭強力的義大利犯罪集團滲透。

據無國界記者組織（RSF）紀錄，庫恰克是斯洛伐克發生的第一起記者謀殺案，也是歐盟過去10年來的第5起。