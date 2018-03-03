單身族哭哭！ 多項國際研究：做愛有10大好處

多項國際研究顯示，做愛對身體健康和伴侶關係將有10大改善，而自慰幾乎沒有這些好處。（路透）

2018-03-03 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕性愛不僅帶來高潮的快感，多項國際研究顯示，從降低血壓、改善大腦認知能力、提高免疫力，做愛對身體健康和伴侶關係將有10大改善，而自慰幾乎沒有這些好處。

據《CNN》報導，第1點，性愛是緩解壓力的很好方法，因為性行為能使大腦充滿讓人歡愉的化學物質，例如帶給人興奮感的多巴胺、減輕疼痛和壓力的內啡肽、「催產素（又稱擁抱荷爾蒙）」等等，同時還能減少壓力荷爾蒙（皮質醇）的產生。

第2點，性交可以改善情緒，因為催產素可以促進幸福感。一項1989年至2012年針對3萬名美國男女的研究發現，在伴侶關係下每週至少做愛一次，就足以讓人感到快樂。對老年人的研究更指出，光是牽手、擁抱、親吻和愛撫也有助於提高生活質量。

除此之外，和伴侶做愛的男女對自己的心理健康感到相當滿意，顯然可以避免憂鬱症。不幸的是，自己打手槍完全沒有這些好處，濫交的人也享受不到這些改善，對14所美國大學學生的研究顯示，那些濫交的人幸福感和自尊水平較低，焦慮感和憂鬱感更高。

第3點，做愛可以改善睡眠，性高潮後無論男女都會釋放出催乳素（Prolactin），數值比孤單自慰高出400％。催乳素和其他賀爾蒙結合後，會讓人睡得更好。

不過，睡覺其實是和性愛互相關聯的，針對1萬名50歲至79歲的美國婦女研究指出，睡眠少於7至8小時的女性，性行為頻率也就越少。而男性若睡眠不足，睾酮往往分泌不足，並出現勃起功能障礙。

第4點，性愛能夠提高的免疫力，賓夕法尼亞州威爾克斯大學的研究人員，針對美國大學生進行調查，詢問他們每週有多少次性生活，然後比較免疫球蛋白A（一種作​​為人體第一道防線功能的抗體）在其唾液中的數量。

研究人員發現，每週一次或兩次發生性行為的學生，其免疫球蛋白A數量高出沒有性行為的女性30％之多，但是太多也不行，每週3次或3次以上的性交就沒有益處。事實上，那些長期和伴侶有穩定床上關係的學生，擁有最高的免疫球蛋白A。

第5點，做愛降低前列腺癌的風險，因為頻繁射精似乎能改善罹患這種癌症的風險。2004年在英國醫學期刊發表的一項研究，調查了逾5萬名40歲至75歲美國男性的性生活，發現一個月射精21次的男性，罹患前列腺癌的機率比每月射精4至7次的男性更少，一個在2016年的後續研究顯示了同樣結果。

第6點，性交可以改善心臟健康。麻薩諸塞州的新英格蘭研究院指出，每週至少有兩次床上運動的男性，罹患心臟病的機率比每月僅有一次性愛的男性少45％。這項研究橫跨17年，追蹤1000名40至70歲男性的性生活，並排除了其他相關因素，例如體重、膽固醇和血壓等等。

女性也能在做愛中讓心臟更健康。密西根州州立大學2016年的研究發現，性交頻繁且對此感到滿意的女性，出現高血壓和心臟疾病的風險較低。事實上，通過親吻、擁抱以及高潮，女性能感覺和她發生性關係的人有多接近，這對她的健康和心臟都有益。

第7點，性愛能增強伴侶親密感。在美國和瑞士的一系列研究發現，發生性行為能夠創造出伴侶之間更多感情，對於有孩子的夫婦或老夫老妻也一樣。而且性愛讓夫妻加深的感情羈絆，在6個月後還有明顯的影響。

第8點，做愛可以提高大腦認知能力，英國一項針對50至89歲男性的研究表明，老年時若保持性生活，能提高大腦的認知和記憶功能。後續研究中，專家發現每週至少一次性行為，就可對大腦功能有所改善。

第9點，性交可以抑制痛苦，德國2013年針對1000名頭痛患者的調查顯示，30％有叢發性頭痛的人在做愛後能夠改善、偏頭痛患者疼痛減緩的狀況更高到60％。美國羅格斯大學性學研究員指出，愉悅的陰道刺激將使疼痛忍耐度增加40％，女性高潮時對痛苦的承受度更激增75％。專家們相信，這是因為做愛時釋放出的內啡肽與催產素使然。

第10點，性愛算是一種運動。針對20名年輕健康的夫婦的研究透露，兩人在床上奮戰30分鐘，平均能燃燒85大卡，這樣的運動程度，可能高於每小時走4.8公里的散步，不過低於每小時跑8公里的慢跑強度。專家還認為，性行為能伸展肌肉和肌腱、彎曲關節，而且對身體的呼吸、心率和血壓都有益處。