西方對中國幻想破滅 經濟學人諷「習大大萬歲」

《經濟學人》1日以「西方如何錯認中國」（How the West got China wrong）為題，批評中國從專制走向獨裁。（美聯社）

2018-03-03 07:56

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨提議修憲取消國家主席任期，成為全球關注焦點，《經濟學人》1日以「西方如何錯認中國」（How the West got China wrong）為題，批評中國從專制走向獨裁，並呼籲西方國家要有所回應。

《經濟學人》1日以「西方如何錯認中國」（How the West got China wrong）為題，認為中國共產黨提議修憲取消國家主席任期一事，證明了西方25年來對中國的賭注失敗了。自蘇聯解體以來，西方國家歡迎中國進入世界經濟體系，並期待中國變得富裕之後，會渴望民主化。

報導指出，現在看來西方對中國的幻想已然破滅，5年前眾人猜測習近平掌權，會帶領中國走向憲政，結果卻是不斷加強政府在各方面的控制。報導更用「習大大萬歲」（All hail, Xi Dada）一句，諷刺中國從專制變獨裁。

《經濟學人》分析，習近平透過反腐運動清除政治對手，大規模重組人民解放軍確保軍方忠誠，還囚禁異議人士與人權律師，並監控網路上的不滿言論。在經濟上，中國融入世界經濟體系，但報導認為，中國從來都不是市場經濟體，而是把商業當作是國家權力的武器。

報導表示，中國利用商業來對付他的敵人，像是德國汽車製造商賓士引用達賴喇嘛的名言，中國便強迫賓士道歉，菲律賓對南海有異議，中國就不買他們的香蕉，隨著經濟實力成長，中國對各國施壓的力道也越強。

《經濟學人》擔憂，習近平對權力的渴望提升了超級大國之間的不穩定性，或許有一天會透過攻打台灣來奪取榮耀。報導呼籲西方國家應揭露中國支持的基金會、審查中資、投資軍武，不該把賭注放在這種強大但脆弱的政權之上。