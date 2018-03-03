美密西根州一大學槍擊案2死 凶嫌在逃

〔中央社〕美國中密西根州立大學（Central Michigan University）今天表示，校園內發生槍擊事件，造成2人死亡，凶嫌在逃。
中密西根州立大學表示，在校園宿舍遭槍擊致死2人並非學生，對死者身分未進一步詳述。
校方形容這起事件為「國內的狀況」（domestic situation）。
法新社報導，這起槍擊事件沒有其他人受傷。
校方證實這名凶嫌名為戴維斯（James Eric Davis），「是一名黑人男性，約19歲年紀」。
警方出動直升機和警員，正在校園和周邊地區進行搜索。
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〔中央社〕美國中密西根州立大學（Central Michigan University）今天表示，校園內發生槍擊事件，造成2人死亡，凶嫌在逃。
中密西根州立大學表示，在校園宿舍遭槍擊致死2人並非學生，對死者身分未進一步詳述。
校方形容這起事件為「國內的狀況」（domestic situation）。
法新社報導，這起槍擊事件沒有其他人受傷。
校方證實這名凶嫌名為戴維斯（James Eric Davis），「是一名黑人男性，約19歲年紀」。
警方出動直升機和警員，正在校園和周邊地區進行搜索。