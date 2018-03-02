中國紅二代陳小魯猝逝 外界揣測與安邦被接管有關

2018-03-02 18:42

〔即時新聞／綜合報導〕中國共產黨開國十元勳之一的陳毅，其第三子陳小魯為中國安邦集團關係人，過去安邦集團董事長吳小暉被冠上經濟犯罪名被拘留，中國政府近來亦接管該集團，陳小魯則在2月28日當天被證實於醫院搶救無效死亡，死因引發外界揣測。

綜合外媒報導，陳小魯所任職會長的「北京生前預囑推廣協會」證實，71歲的他在2月28日當天送往海南島三亞301醫院急救，最後宣告死亡，官方口中的死因為「大面積急性心肌梗塞」，但該醫院不願對陳的病情與當時狀況多做透露，讓外界將陳之死與其關係匪淺的安邦集團做聯想。

許多中國民眾認為，陳小魯不堪來自安邦集團變卦的壓力，才會猝然逝世，享壽71歲，將在3月5日辦喪事，中國內部亦有匿名消息表示，曾任職中國共產黨中央紀律檢查委員會書記的王岐山，請手下對陳小魯家屬傳達哀悼之意，且重視陳的葬禮。

陳小魯之父陳毅為中國共產黨開國十元勳之一，陳小魯本身過去在文革時期則擔任頭目，且在事後投筆從戎，還被遣去英國，而後在中共政改室為趙紫陽、鮑彤做倀，到2016年，他亦為中國安邦集團董事會成員，但創辦人吳小暉在2017年6月被拘留，該集團亦在2月底被中國當局接管。

陳小魯在文革時曾在北京八中帶學生造反。在2013年時他曾回母校組織了文革道歉會，代表當年造反派向傷害過的老師們道歉，紅二代帶頭為文革事件道歉的新聞曾轟動一時。