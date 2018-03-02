性愛家務一手包！中國公司開發機器人解放宅男

中國機器人製造商EXDOLL研發擬真機器人，從性需求到家務一手包辦。（圖片取自「EXDOLL」官方網站）

2018-03-02 18:05

〔即時新聞／綜合報導〕伴隨日益進步的科技、男女性別比例差異與人口老化等多項因素，機器人已成為未來主流產業之一。中國一家科技公司，致力研發多用途的擬真機器人，不但要能滿足男性需求，還能負責醫療和老年照護等任務

根據《法新社》報導，位於中國大連的機器人製造商「EXDOLL」，倉庫內展示一整排玲瓏有緻的矽膠模型，工程師則試著賦予這些機器人「靈魂」，要讓鰥寡孤獨廢疾者皆有所養。

報導中指出，中國目前的14億人口中，男性要比女性多出3360萬，新生兒的男女比例為114：100，遠高於全球平均，這得歸因於中國重男輕女的傳統偏好。

公司銷售總監表示，中國性別比例的差異，是機器人市場的主要來源，但他認為，這並不單單只是為了性需求。吳興良說，他們的工程師正極力研發，要讓機器人能夠與人類進行有意義的對話，並協助家中事務，未來甚至可以從事醫療與接待行業。

「EXDOLL」製造的智慧型機器人售價2萬5000元人民幣（約11萬5000元新台幣），比一般的性愛娃娃貴上10倍，目前每月可製造400台。報導中指出，EXDOLL未來將著手在機器人的面部表情與身體動作上，公司首席開發官提到，他們的目標是要創造出最美麗、最富有人性的機器人。

中國女權主義者蕭美麗也認為，許多男性只視女性為性愛、家務、生育的工具，而非一個真正的人，「如果每個宅男都有一台這樣的機器人，確實能幫助女性從這些男人中獲得解脫。」