神秘成群閃光夜空飛舞 網民疑為外星人 查證後竟是...

2018-03-02 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州密爾瓦基縣（Milwaukee）中心，日前凌晨被拍到有一群發亮的神秘物體在天上飛舞，引起網友討論神秘物體到底為何。經記者查證發現，那些光點只是一群海鷗被城市燈光照射後的反光。

威斯康辛州電視台Fox6Now，於當地時間2月27日凌晨在密爾瓦基縣中心，拍攝到一群閃亮光點在空中飛舞的神秘景象，Fox6Now的主持人看到畫面也問道，「那是外星人嗎？還是煙火？」。該影片發佈後，也立刻引起眾多網友觀看討論，說「是外星人在戰鬥吧！」、「是哈利波特的巫師們在慶祝啦！」、「像飛舞的精子...」。

Fox6Now則馬上派記者查證，在影片發佈約半個小時後得到解答。據記者在密爾瓦基縣法院拍攝到的影像，那群飛舞的光點竟只是一群「海鷗」，而在天亮後也可見，確實有多隻海鷗停留在密爾瓦基縣法院的屋頂上。但仍有網友質疑，「海鷗怎麼會發光？」、「海鷗是政府隱瞞有外星人的藉口！」、「那些閃光是飛翔的神靈」。

威斯康辛州電視台Fox6Now於當地時間2月27日凌晨，在密爾瓦基縣中心拍攝到一群閃亮的光點在空中飛舞的神秘景象。

威斯康辛州電視台Fox6Now於當地時間2月27日凌晨，在密爾瓦基縣中心拍攝到一群閃亮的光點在空中飛舞的神秘景象。

Fox6Now則馬上派記者查證後發現，飛舞的光點竟只是一群「海鷗」。