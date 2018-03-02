國際商業交易被查 美第一千金安全許可恐遭降級

《CNN》爆料，美國第一千金，川普長女伊凡卡因一樁國際商業交易案遭FBI調查。（彭博）

2018-03-02 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕外媒爆料，美國第一千金，總統川普長女伊凡卡（Ivanka Trump）日前因一宗國際商業交易案被FBI盯上，若經查屬實，伊凡卡原欲取得的全面安全許可恐遭降級。

根據《CNN》報導，繼川普女婿庫許納（Jared Kushner）上月在安全審查中被降級，未來再無緣接觸最高機密情報文件，其妻伊凡卡近日又傳出遭美國聯邦調查局（FBI）的反情報官員盯上，徹查她在4年前敲定的加拿大川普飯店授權案中的作為，是否與其現在擔任川普高級顧問的身分有利益衝突。

報導稱，位於加拿大溫哥華的川普國際飯店及川普大樓，是由川普集團授權給馬來西亞首富程鐵建家族，授予後者命名權並負責興建與後續銷售等事宜。

《CNN》進一步指出，這項3.6億美元的開發案吸引大批外資興趣，而該飯店於去年2月開幕，正值川普就職不久之際，《CNN》接著報導稱，正是此敏感時間點讓FBI介入調查。

針對《CNN》指出，伊凡卡的安全許可等級恐因上述調查案而降級，伊凡卡發言人稍早回擊，稱此為媒體錯誤報導，強調沒有任何證據顯示，伊凡卡在白宮的安全等級將面臨降等打擊。