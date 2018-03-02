「好像要火化一樣！」香港月租套房長這樣...

床不但釘在天花板上，正下方就是廚房，讓許多網友批評「是要準備火化嗎？」（圖擷自「盡在元朗」臉書粉絲團）

2018-03-02 11:15

〔即時新聞／綜合報導〕香港地狹人稠，連續7年位居「全球10大最難買房的地區」之首，國際媒體間更常常以「棺材房」、「監獄房」等格局來形容香港的房子。近日在臉書粉絲專頁「盡在元朗」就有一則租屋廣告，仔細一看床居然設在廚房上方！讓許多網友批評「是要準備火化嗎？」

出租廣告上寫著「全新大套房」，房東李小姐在上面附註，「多窗」、「寬敞」、「有床有櫃子」、「有獨立廁所」、「開放式廚房」，月租特價只要港幣5800元（約台幣22000）。條件看似相當舒適，但從照片中可以看見，獨立廁所就和餐桌相差一步路，吊床裝釘在天花板上，就位在廚房的正上方。固然是「麻雀雖小，五臟俱全」，但奇怪的格局讓人不敢恭維。

許多網友看完紛紛表示，「好扯！房東還有良心嗎？」「有閣樓，好像空中花園」、「這比監獄還不如」，床設在廚房上面的格局，更讓人直呼「可以準備火化了！」。除了批評之外，許多人也呼籲香港政府，應該趕緊想出對策，讓需要買房的民眾都能夠盡早買得起房子。

租屋廣告格局怪異，引發網友熱烈討論。（圖擷自「盡在元朗」臉書粉絲團）

號稱「開放式廚房」，但似乎也沒看見其他廚具。（圖擷自「盡在元朗」臉書粉絲團）