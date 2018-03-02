普亭稱「正發展高戰力雷射武器」 網揶揄：抄星際大戰？

2018-03-02 11:57

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯總統普廷在他的年度國情咨文中，展示了介紹俄羅斯各式新型核武的影片，並表示俄羅斯若遭到攻擊，「會立即報復回去」。但俄羅斯網友卻揶揄普廷的影片，在社群網站上發表改圖，戲稱根本是電影「星際大戰」的情節。

綜合外電報導，俄羅斯總統普廷昨（1）發表國情咨文，展示俄國各式新型核武的影片，包括新俄國洲際彈道導彈「RS-28薩爾馬特」的攻擊畫面，普廷甚至預告，俄國正在發展「讓戰力翻倍的雷射武器」。但部份俄國網友對普廷「秀武力」的行為不買帳，也在社群網站上改圖嘲諷普廷的戰略是抄電影「星際大戰」。

有網友說，「簡單來說，俄羅斯未來的戰略目標是蓋死星」、「不覺得其中一個武器看起來很像星際大戰中的滅星者戰艦嗎？」、「普廷是不是電玩紅色警戒玩太多了？」、「這是90年代的電玩畫面吧」。也有網友將星際大戰中的雷射武器「死星」改圖，塗上俄國國旗的顏色，或將核武器飛行的畫面搭配星際大戰中的戰艦。

本月18日則是俄羅斯總統大選，已任兩屆總統的普廷也是參選人，若普廷順利當選，其任職俄羅斯總統的時間將長達20年。

Вот так совсем хорошо. pic.twitter.com/HEkwkY7Hfo — Тот самый Мартин （@martin_camera） 2018年3月1日