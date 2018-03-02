她「實踐」自己寫的恐怖小說 刺殺自閉症少年埋水泥

一名26歲的英國女子莉莉（Jemma Lilley）因為迷戀恐怖故事中的連環殺手，偕同友人殺害一位18歲少年。（圖片擷取自衛報，西澳洲最高法院提供）

2018-03-02 10:56

〔即時新聞／綜合報導〕一名26歲的英國女子莉莉（Jemma Lilley）因為迷戀恐怖故事中的連環殺手，偕同友人殺害一位18歲少年並將屍體覆上水泥，埋入住處後院。兩人皆遭西澳洲最高法院判處終身監禁。

綜合外電報導，西澳洲最高法院在本週三判謀殺18歲少年帕奇（Aaron Pajich）的26歲英國女子莉莉，和其44歲同夥藍儂（Trudi Lenon）終身監禁。她們於2016年將患有自閉症的帕奇，引誘到兩人的住處後用刀刺殺，並將屍體覆上水泥和磁磚，埋在住處後院。

據報導，莉莉著迷於謀殺情節，少年時曾在網路上發表過恐怖小說，於小說中化身名為「SOS」的連環殺手，在2010年般至澳洲。莉莉曾向友人透露，希望在25歲前殺害一個人，也時常與藍儂分想她的殺人幻想。警方調查發現，莉莉與藍儂在犯案前，曾交換計畫謀殺的簡訊，莉莉則稱那是兩人角色扮演恐怖小說中的情節。莉莉於的住處也被發現藏有骨鋸、手術刀等多把刀具，和一份酷刑清單，莉莉辯稱那份清單是未來「用於寫作小說」的資料。

而在法庭對莉莉和藍儂做出判決後，帕奇的母親表示，她一生都要面對兒子死亡，並稱莉莉和藍儂「奪走一個無辜男孩的生命，她們是噁心的動物，不應該釋放她們」。