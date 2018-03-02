醉男搭Uber「回錯家」...酒醒驚見車資要5萬

美國一名男子喝醉後叫Uber回家，酒醒驚覺自己報錯地址，這趟長達5小時的車程，車資高達1635.93美元，折合新台幣約4.8萬。（歐新社）

2018-03-02 09:58

〔即時新聞／綜合報導〕這位先生喝太醉！美國一名男子上週末在西維吉尼亞大學（West Virginia University）附近參加聚會後，喝得酩酊大醉，便決定叫Uber回家，卻在恍惚之中，報給司機500公里遠的老家地址，車資總計1635.93美元（約新台幣4.8萬元）。

綜合外媒報導，巴克曼（Kenny Bachman）現居住在西維吉尼亞大學附近，他的老家位於500公里外的紐澤西州。巴克曼上週五（23日）與友人狂歡後喝的太醉，搭乘Uber回家時竟誤報紐澤西住處的地址給司機，一上車後便倒頭大睡，直到2小時後才驚醒，並被司機貼心提醒「現在正在前往紐澤西的路上」，此時巴克曼醉意全失，瞬間明白自己酒後「誤事」。

這趟5小時的車程，車資要價1635.93美元，巴克曼除了在酒後恍惚之中報錯地址外，似乎還不小心叫到「UberXL」特大車款，並再加上長途車費、超時駕駛費，最後才會報出如此高昂的價格。

巴克曼抵達紐澤西後，還是給駕駛5顆星的評價，但卻「不想買帳」，向Uber客訴表示自己「不可能叫車回紐澤西，車程太遠」，Uber見狀便拿出車程單據，讓證據「說話」，巴克曼最後只好乖乖買單。

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