美徵進口鋼材關稅傳劍指中國 台灣等10國恐受累

2018-03-02 05:56

〔駐美特派員曹郁芬／華府1日報導〕美國總統川普今天下午與美國鋼鐵和鋁業公司的高層主管進行會談時，宣布美國將從下星期開始，向進口美國的鋼材徵收25％的關稅、鋁製品徵收10％的關稅，藉此保護美國國內的鋼鐵工業。

美媒分析：美國報復中國不公平貿易

雖然部分媒體分析這是美國針對中國不公平貿易所採取的報復行為，但根據美國國際貿易局（International Trade Administration）去年12月的統計，中國在美國進口鋼材國家中只排名第11位，而且還有下降趨勢。前10大進口國幾乎都是美國的盟邦和朋友，包括台灣在內。因此，這波懲罰性關稅恐傷及美國和友邦的貿易關係。

國際貿易局的統計指出，美國是全球最大鋼材進口國，到去年9月為止，2017共進口2690萬公噸的鋼材，比2016年同期增長了20％。

全球共有110個國家和領土對美出口鋼材，前10名分別是加拿大、巴西、南韓、墨西哥、俄國、土耳其、日本、台灣（佔4％）、德國、印度。這些國家的進口鋼材佔美國進口總量的78％。與2016年同期相比，成長最快的國家是印度、俄國、台灣（成長36％）與墨西哥。日、韓對美出口都在下降。台灣也是美國最大不鏽鋼材產品的出口國，2017年佔全美進口的13％。

根據國際貿易局去年的統計，美國目前針對鋼材進口對台灣採取了11項徵收反傾銷稅的貿易救濟措施，對中國則有14項，南韓與日本各以13和12項緊跟在後。

川普表示，這些關稅將維持「很長一段時間」，不針對特定國家，並且不實施配額。不過目前仍不確定是否有某些貿易夥伴能免除關稅。

習近平的首席經濟智囊劉鶴今天與白宮經濟委員會主席柯恩會面，希望美中能恢復全面經濟對話。《華爾街日報》表示，無論推出何種措施，中國都是必然的目標。美國官員指責，但美國如果在週四宣布實施相關措施，可能被中國政府視為挑釁。