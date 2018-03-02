挑釁意味濃 蒲亭揭露新世代先進核武

2018-03-02 00:14

〔中央社〕俄羅斯總統蒲亭今天發表國情咨文演說，他在演說中揭露一批新型核武，他說這些武器可以命中全球幾乎所有地點，不會遭到攔截。這是他多年來所發表最為挑釁的言論之一。

蒲亭（Vladimir Putin）向俄國國會議員和其他要員表示：「他們未能成功阻擋俄羅斯。」他指的是西方國家。

他說：「如今他們必須考慮新的現實，並且了解我今日所說的一切並非虛張聲勢。」

他指出：「對俄羅斯或其盟邦使用核武，不論是小型、中等或是任何強度，我們都將視為對我國進行核武攻擊。」

「我們將會立即反擊。沒有人應對此存有任何懷疑。」

蒲亭展示高超音速（hypersonic）飛彈系統的測試，此新型飛彈系統可以音速20倍的速度飛行，並且可以操控上下移動飛行。

他誇稱：「對於任何形式的防空和飛彈防衛而言，這絕對是無敵的。」他稱之為「理想武器」。

他表示，俄羅斯也已開始實驗性使用一種新的小型空射飛彈系統，名為「匕首」（Kinzhal or Dagger），可以10倍音速飛行，飛行路徑無法預測，飛向目標。

他指出，這足以戰勝所有現存以及未來的防空和飛彈防禦系統。

蒲亭說，除此之外，俄羅斯已研發無人的水下裝置，移動速度比潛艦和魚雷快很多，且可攜帶核子彈頭。他強調：「簡直太棒了！」

他也展示新型巡弋飛彈和「薩爾馬特」（Sarmat）洲際彈道飛彈系統的測試，以及雷射武器系統的影片。

蒲亭的演說令台下聽眾不時起立鼓掌，並在演奏俄羅斯國歌時，達到最高潮。

蒲亭通常在克里姆林宮發表這項年度演說，今年改在附近的展覽中心舉行，以方便他展示一系列高科技影像組合，呈現飛彈飛越山巔和海洋，飛往大西洋。