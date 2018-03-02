南韓女子冰壺隊摘銀掀熱潮 首席刷冰員永敏爆紅

2018-03-02 00:13

〔中央社〕南韓女子冰壺隊在甫落幕的平昌冬奧出人意表贏得銀牌，使得原本對冰壺運動陌生的南韓人突然陷入狂熱，更由於隊長在比賽中不斷呼喊首席刷冰員金永敏的名字，使得永敏之名爆紅。

美聯社報導，南韓企業如今也加入這波狂熱，只要名叫永敏的人，就送免費機票、職業足球聯賽門票等贈品。

南韓女子冰壺隊5名成員有4人來自偏鄉義城郡，當地以盛產大蒜聞名，她們也被稱為「蒜香少女」（The Garlic Girls）。她們在不被看好的情況下，連戰皆捷，擄獲全國同胞的心。

她們成為廣告追捧的對象，並且啟發了無數網路的哏和標語，其中之一就是首席刷冰員金永敏的名字。

由於隊長金恩靜經常在比賽中對首席刷冰員金永敏呼喊「永敏呀」或是「嘿 永敏」，給予她作戰指導。講評者根據隊長呼喊她的方式，或是喊了多少次「永敏」，來分析隊長的意圖。

以致，一種行銷的手法誕生了。廉價航空公司德威航空（T'way Air）提供200張南韓至日本名古屋來回機票，送給名叫永敏的人。數以百計的人已在德威航空官網留言，說自己名叫永敏。

韓國職業足球聯賽三星藍翼隊邀請名叫永敏的人，觀賞他們在K聯賽第一天的比賽。樂天世界（Lotte World）主題樂園提供優惠入園，名字中只要有「永」字或是「敏」字，門票打折，優惠直到3月中旬。

在女子冰壺隊的家鄉慶尚北道，Blue One Water Park水上樂園更大方，只要名字和女子冰壺隊5名成員任何一人相同，即可免費入園。

  • 南韓女子冰壺隊在無人看的情況下，在平昌冬奧中贏得銀牌，這群娘子軍也成了南韓的英雄人物。（路透）

    南韓女子冰壺隊在無人看的情況下，在平昌冬奧中贏得銀牌，這群娘子軍也成了南韓的英雄人物。（路透）

  • 南韓女子冰壺隊由於隊長不斷在比賽中呼喊首席刷冰員金永敏的名字，讓「永敏」這個名字爆紅。（路透）

    南韓女子冰壺隊由於隊長不斷在比賽中呼喊首席刷冰員金永敏的名字，讓「永敏」這個名字爆紅。（路透）

  • 南韓冰壺隊隊長金恩靜的專注表情，也成了南韓當紅畫面。（路透）

    南韓冰壺隊隊長金恩靜的專注表情，也成了南韓當紅畫面。（路透）

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