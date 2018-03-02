南韓女子冰壺隊摘銀掀熱潮 首席刷冰員永敏爆紅

2018-03-02 00:13

〔中央社〕南韓女子冰壺隊在甫落幕的平昌冬奧出人意表贏得銀牌，使得原本對冰壺運動陌生的南韓人突然陷入狂熱，更由於隊長在比賽中不斷呼喊首席刷冰員金永敏的名字，使得永敏之名爆紅。

美聯社報導，南韓企業如今也加入這波狂熱，只要名叫永敏的人，就送免費機票、職業足球聯賽門票等贈品。

南韓女子冰壺隊5名成員有4人來自偏鄉義城郡，當地以盛產大蒜聞名，她們也被稱為「蒜香少女」（The Garlic Girls）。她們在不被看好的情況下，連戰皆捷，擄獲全國同胞的心。

她們成為廣告追捧的對象，並且啟發了無數網路的哏和標語，其中之一就是首席刷冰員金永敏的名字。

由於隊長金恩靜經常在比賽中對首席刷冰員金永敏呼喊「永敏呀」或是「嘿 永敏」，給予她作戰指導。講評者根據隊長呼喊她的方式，或是喊了多少次「永敏」，來分析隊長的意圖。

以致，一種行銷的手法誕生了。廉價航空公司德威航空（T'way Air）提供200張南韓至日本名古屋來回機票，送給名叫永敏的人。數以百計的人已在德威航空官網留言，說自己名叫永敏。

韓國職業足球聯賽三星藍翼隊邀請名叫永敏的人，觀賞他們在K聯賽第一天的比賽。樂天世界（Lotte World）主題樂園提供優惠入園，名字中只要有「永」字或是「敏」字，門票打折，優惠直到3月中旬。

在女子冰壺隊的家鄉慶尚北道，Blue One Water Park水上樂園更大方，只要名字和女子冰壺隊5名成員任何一人相同，即可免費入園。