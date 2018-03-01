畢卡索名畫20億天價成交 打破歐洲畫作最高紀錄

著名畫家畢卡索名畫《戴貝雷帽、穿格子裙的女子（瑪莉‧德雷莎‧沃特）》。（法新社）

2018-03-01 16:53

〔即時新聞／綜合報導〕著名畫家畢卡索名畫《戴貝雷帽、穿格子裙的女子（瑪莉‧德雷莎‧沃特）》28日在英國倫敦拍賣，最後以4980萬英鎊價格賣出，創下歐洲畫作拍賣最高成交紀錄。

綜合報導指出，畢卡索名畫《戴貝雷帽、穿格子裙的女子（瑪莉‧德雷莎‧沃特）》（Femme au Beret et a la Robe Quadrillee （Marie-Therese Walter））28日在蘇富比「印象派與現代藝術晚間拍賣會」上以4980萬英鎊（約新台幣20億元）落槌，落槌價比原先預期的3600萬英鎊高出許多。這幅畫是畢卡索在1937年的作品，他在作品中畫出他的謬思女神沃特（Marie-Therese Walter），他當時新戀人瑪爾（Dora Maar）的影子也出現在畫中。

蘇富比表示，這是油畫首次出現在國際藝術拍賣市場，不過並沒有公布畫作賣家和買家的身分。過去英國拍賣最高紀錄的油畫是2002年售出的魯賓斯（Peter Paul Rubens）畫作《屠殺無辜》（Massacre of the Innocents），成交價達4950萬鎊（約19.97億新台幣），現在該紀錄被畢卡索畫作打破。